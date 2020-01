De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan hebben woensdag in een verklaring gezegd een stap opzij te zetten als vooraanstaande leden van de koninklijke familie en financieel onafhankelijk te zullen worden. De laatste maanden had het stel laten blijken het moeilijk te hebben met de druk van de media omwille van hun functie.

'Na maanden van nadenken en interne discussies, hebben wij beslist dit jaar een transitie te maken om een begin te maken aan de uitbouw van een nieuwe progressieve rol in deze instelling (het koningshuis)', zeggen de hertog en hertogin van Sussex. 'Wij zijn plan terug treden als "senior" leden van de Koninklijke familie en te werken om financieel onafhankelijk te worden, terwijl we Hare Majesteit de Koningin volledig zullen blijven steunen.'

Zij blijven ook 'samenwerken' met de koningin, prins Charles (de vader van Harry), de Hertog van Cambridge (broer William) en 'alle relevante partijen'. Harry en Meghan bieden hun 'diepste dankbaarheid' aan voor de 'blijvende steun'.

Het stel zegt zijn tijd over zowel het Verenigd Koninkrijk als Noord-Amerika te zullen verdelen en zijn plicht te blijven nakomen ten opzichte van de koningin, het Britse Gemenebest en 'onze patronages'.

Harry en Meghan zeggen dat de 'geografische balans' hen zal toelaten hun zoon groot te brengen 'met appreciatie voor de koninklijke traditie waarin hij is geboren'. De hertog en hertogin kondigen ook een niet nader genoemd nieuw liefdadigheidsinitiatief aan.

Prins Harry (35) trouwde op 19 mei 2018 met Meghan Markle en kreeg op 6 mei 2019 een zoon, Archie.

De verklaring kwam nadat het gezin was teruggekeerd uit Canada waar het Kerstmis had gevierd. Het werd ook een verlengde vakantie.

Aanvankelijk waren de Britse tabloïds in de wolken over de Amerikaans actrice, maar die houding sloeg uiteindelijk helemaal om. Als zesde in de rij voor de troonsopvolging heeft prins Harry een serie klachten ingediend tegen de Daily Mail en The Sun wegens schending van zijn privacy.

Geciteerd door ITV News zei een woordvoerder van Buckingham Palace dat de gesprekken met de prins en zijn vrouw omtrent hun beslissing in een 'vroeg stadium' zijn. 'Wij begrijpen dat zij een andere benadering willen, maar dat zijn gecompliceerde kwesties die tijd zullen vragen om ze te regelen.'

