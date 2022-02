De Britse premier Boris Johnson is weer in verlegenheid gebracht door een coronafeestfoto. Die verscheen volgens Britse media op de website van tabloid The Mirror toen de geplaagde Conservatieve leider het parlement te woord moest staan tijdens het vragenuurtje.

Op de foto zijn de premier en medewerkers te zien met snacks en een ontkurkte fles 'bubbels'. Het gaat volgens The Mirror om een kerstquiz op 15 december 2020. Toen golden strenge coronaregels en mochten bedrijven geen kerstfeesten houden.

De publicatie is een nieuwe tegenvaller voor Johnson. Zijn positie stond al onder grote druk door berichten dat de premier en zijn medewerkers feesten en andere sociale bijeenkomsten hebben gehouden terwijl het land in lockdown zat. Die affaire wordt partygate genoemd en wordt gevoed door aanhoudende onthullingen in de media over de feesten.

Het schandaal heeft al geleid tot meerdere onderzoeken. Topambtenaar Sue Gray zocht namens de regering uit wat precies heeft plaatsgevonden en publiceerde onlangs een kritisch verslag. Inmiddels heeft de politie bekendgemaakt dat wordt uitgezocht of coronaregels zijn overtreden. Daardoor kon Gray niet al haar bevindingen delen.

De affaire kan de premier politiek de kop kosten. Meerdere partijgenoten hebben al duidelijk gemaakt dat ze binnen hun Conservatieve Partij willen stemmen over zijn positie. Als parlementsleden Johnson afzetten als partijleider moet hij ook opstappen als premier. Dat kan een partijgenoot regeringsleider worden en zijn ambtstermijn afmaken.

The Mirror schrijft dat de politie nog geen onderzoek doet naar de kerstquiz waarover de tabloid woensdag publiceerde. Johnson kreeg daar in het parlement vragen over van de linkse oppositie. 'Dit lijkt toch opvallend veel op een van de kerstfeesten waarvan de premier heeft volgehouden dat ze niet hebben plaatsgevonden', sneerde Labourlid Fabian Hamilton volgens Sky News.

De premier noemde de kritiek onterecht. Hij benadrukte dat de betreffende bijeenkomst wel degelijk is gemeld bij onderzoekers.

