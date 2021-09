In het Verenigd Koninkrijk wenkt een herschikking van de regering. Premier Boris Johnson zou nog vandaag/woensdag enkele ministers omwisselen, meldde het persbureau Press Association op gezag van 'een bron in Downing Street'. Namen noemde die niet.

Volgens de regeringsbron wil Johson zijn regeerploeg vertimmeren om een "sterk en verenigd team samen te stellen" in verband met de strijd tegen de coronapandemie. Ook de verslaggeefster van de openbare omroep BBC Laura Kuenssberg, The Sun en The Independent schrijven dat de eerste grote herschikking van de regering, sinds Johnson aan de macht is, eraan zit te komen

The Independent citeert de naam van minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab, die woensdag in het parlement op de regeringszetels ontbrak. Hij was onder vuur komen te liggen omdat hij tijdens de overhaaste terugtrekking van de geallieerden uit Afghanistan op vakantie was en maar laat naar Groot-Brittannië terugkeerde. Minister van Onderwijs Gavin Williamson stuitte dan weer op de kritiek dat hij het coronagevaar in de scholen ontoereikend heeft bekampt.

