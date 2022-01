De Britse premier Boris Johnson had tijdens de eerste lockdown in 2020 een verjaardagsfeestje waarbij hij tegen zijn eigen coronaregels heeft gezondigd, zo heeft ITV News maandag bericht.

Het luidt dat zijn vrouw Carrie een verrassingsfeestje voor hem had georganiseerd op 19 juni 2020. Dat feestje begon even na 14 uur. Er zouden tot dertig mensen aanwezig zijn geweest in de Cabinet Room in Downing Street 10 In het kader van de door de regering afgekondigde lockdownregels waren sociale bijeenkomsten binnen toen verboden.

Volgens een woordvoerder van Downing Street zou de regeringsleider 'minder dan tien minuten' de bijeenkomst van zijn medewerkers hebben bijgewoond. Nog volgens het ITV News zouden vrienden van de familie Johnson 's avonds boven in de residentie van de regeringsleider zijn langsgeweest. Waarmee de regels opnieuw met voeten waren getreden. Downing Street ontkent en zegt dat Johnson (57) die avond een klein aantal familieleden buiten heeft ontmoet.

Na de nieuwe onthullingen vraagt oppositieleider en Labourtopman Keir Starmer opnieuw het ontslag van Johnson. Dat heeft de Britse regeringsleider tot op heden steeds van de hand gewezen.

