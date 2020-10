De Britse Labourpartij heeft niet genoeg gedaan om het antisemitisme binnen de partij te voorkomen, blijkt uit onderzoek van de Commissie voor Gelijkheid en Mensenrechten.

De Britse Labourpartij heeft niet genoeg gedaan om het antisemitisme binnen de partij te voorkomen. Volgens de Britse instantie tegen discriminatie, de Commissie voor Gelijkheid en Mensenrechten (EHRC), was er sprake van ernstige tekortkomingen in het leiderschap. De partij werd sinds het leiderschap van Jeremy Corbyn in 2016 herhaaldelijk beschuldigd van antisemitisme.

Ondanks dat de commissie verbeteringen ziet binnen de Labourpartij, concludeert ze dat antisemitisme beter had kunnen worden aangepakt als de leiding actie had ondernomen. 'Door de cultuur binnen de partij werd er niet genoeg gedaan om antisemitisme te voorkomen en werd het in het slechtste geval zelfs geaccepteerd.' De commissie zegt dat de partij onwettig heeft gehandeld en ze verplicht Labour binnen zes weken een actieplan op te stellen om de aanpak tegen antisemitisme te verbeteren.

Geen plaats meer voor antisemitisme binnen Labour

De nieuwe partijleider Keir Starmer heeft toegezegd de aanbevelingen uit het rapport volledig uit te voeren. Hij ontsloeg onlangs een prominent parlementslid vanwege antisemitisme. Starmer noemde het rapport helder en sterk. Hij bood zijn excuses aan en beloofde dat er onder zijn leiderschap geen plaats meer is voor antisemitisme binnen de partij.

De afgelopen jaren kwam Labour herhaaldelijk in opspraak vanwege de houding tegenover Joden. Om die reden verlieten negen parlementariërs vorig jaar de partij. De EHCR kondigde in mei vorig jaar aan onderzoek te doen naar antisemitisme binnen de oppositiepartij, nadat meerdere klachten waren ontvangen. Corbyn heeft deze beschuldigingen altijd van de hand gewezen.

