Brits premier Theresa May wil opstappen als parlement haar terugtrekkingsakkoord goedkeurt

De Britse eerste minister Theresa May is bereid om ontslag te nemen wanneer het parlement haar terugtrekkingsakkoord met de Europese Unie goedkeurt. Dat heeft ze vandaag aan haar partijgenoten verteld.

Theresa May zat vandaag samen met haar Conservatieve partijgenoten om de voortgang in het geblokkeerde brexitdossier te bespreken. In het zogenaamde 1922 Committee, waar de backbenchers van haar partij samenkomen, kondigde ze aan dat ze bereid is om op te stappen indien haar akkoord wordt goedgekeurd. 'Ik ben bereid om deze baan eerder dan gepland op te geven in het belang van ons land en van onze partij. Er is een verlangen naar een nieuwe aanpak en een nieuwe leider', aldus May.

Daarmee wil de eerste minister vooral de harde brexiteers en de Noord-Ierse DUP, die tot nog toe steevast tegen het akkoord hebben gestemd, alsnog overhalen om de deal de komende dagen wel goed te keuren. Het terugtrekkingsakkoord tussen May en de Europese Unie is door het Britse parlement al tweemaal naar de prullenmand verwezen. De laatste keer, begin maart, kwam ze nog steeds 149 stemmen tekort.

Het is momenteel echter nog de vraag of Theresa May haar akkoord wel voor een derde maal zal kunnen voorleggen aan het Britse parlement. Speaker of the House John Bercow wees er vorige keer op dat haar voorstel substantieel anders van aard moet zijn dan de vorige twee voorstellen. Nu de Europese Unie vorige week enkele bijkomende garanties heeft geformaliseerd en de brexitdatum is gewijzigd, zou dat kunnen volstaan om haar voorstel opnieuw op tafel te krijgen.

Of dit manoeuvre voldoende balsturige partijgenoten en de DUP er wel toe kan nopen om het akkoord te onderschrijven, is voorlopig koffiedik kijken. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, die nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat hij graag premier wil worden, heeft na Mays aankondiging gezegd dat hij het akkoord zal steunen.

Maar of ook andere hardliners binnen de conservatieve partij dat opportunisme zullen delen in plaats van voor een harde brexit te kiezen, lijkt onwaarschijnlijk. Sommigen geloven overigens ook niet dat de Britse premier haar belofte zal nakomen eens het akkoord goedgekeurd wordt. Bovendien is het hoogst onzeker dat de Labourpartij zich wel tevreden stemt met Mays voorstel tot ontslag, wetende dat er binnen enkele maanden simpelweg een andere Conservatieve eerste minister in Downing Street 10 resideert.

Nieuwe voorzitter

Want nadat de deal zou worden goedgekeurd en het Verenigd Koninkrijk eind mei de Unie verlaat, moet er een nieuwe eerste minister worden aangesteld en kan de strijd om het leiderschap in de verscheurde Conservatieve partij volop beginnen.

Deze nieuwe Britse premier wordt dan verantwoordelijk voor de tweede grote fase van het brexitproces, namelijk de onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie die de Unie en het Verenigd Koninkrijk willen onderhouden. Tot nog toe is er enkel maar een politieke intentieverklaring over hoe die wederzijdse betrekking er moet uitzien. Aanvankelijk werd gedacht dat het terugtrekkingsakkoord de minder moeilijke fase zou zijn van de twee.

De deadline van de brexit loopt momenteel af op twaalf april indien het terugtrekkingsakkoord niet wordt goedgekeurd en de Britse regering geen lang uitstel van de brexit vraagt. Vindt de Britse premier wel een meerderheid in het Britse parlement, dan zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten op 22 mei.

Woensdagavond vinden er in het Britse parlement niet-bindende indicatieve stemmingen plaats over acht mogelijke pistes waarmee Westminster de brexitimpasse wil doorbreken. Daaronder een zachtere brexit waarin het Verenigd Koninkrijk in de Europese douane-unie blijft, een tweede referendum over het terugtrekkingsakkoord en een harde brexit zonder akkoord.

De Britse regering heeft aangekondigd dat ze geen partijdiscipline verwacht, waardoor de Conservatieve parlementsleden volgens hun persoonlijke voorkeur kunnen stemmen. Theresa May heeft echter aangekondigd dat ze niet van plan is om goedgekeurde scenario's zomaar uit te voeren.