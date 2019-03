Brits premier May vraagt uitstel tot 30 juni voor brexit

'Ik heb deze ochtend aan de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, een brief verstuurd om hem te informeren dat het Verenigd Koninkrijk een verlenging van artikel 50 tot 30 juni wenst', zo verklaarde May. Volgens de regels van artikel 50 van het Europese verdrag zou het VK de EU op 29 maart van dit jaar moeten verlaten. Dat is precies twee jaar nadat de Britse regering officieel haar verzoek tot terugtrekking indiende in Brussel.

In de brief aan Tusk bevestigt May dat ze het Britse parlement opnieuw wil laten stemmen over het terugtrekkingsakkoord dat ze vorig jaar met de EU sloot. Indien het parlement alsnog zijn zegen geeft, is er echter meer tijd nodig om alle wetgevende procedures af te ronden, argumenteert May. Vandaar dat ze uitstel tot 30 juni wenst. Aan het parlement zei de premier dat ze geen langer uitstel wenst omdat haar land dan zou moeten deelnemen aan de Europese verkiezingen van eind mei.

Het Britse parlement heeft het terugtrekkingsakkoord de voorbije maanden al twee keer met ruime meerderheid verworpen. May spreekt met geen woord over een scenario waarin het Britse parlement het akkoord niet zou goedkeuren voor 29 maart. Dan dreigt alsnog een vertrek zonder akkoord, hoewel het Britse parlement zich tegen die optie heeft uitgesproken. May bespreekt de situatie donderdag met de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Zij moeten unaniem instemmen met het verzoek om uitstel.