Brits parlement wil controle over brexit-proces grijpen

De brexit belooft deze week opnieuw voor hoogspanning te zorgen in het Britse parlement. Maandagavond wil het parlement vervolgens over een amendement stemmen die het moet toelaten de controle over het brexit-proces te grijpen.

Het gaat opnieuw oerend hard in de Britse politiek. Theresa May zal maandag in de late namiddag uitleggen hoe ze op de Europese top van vorige week moest slikken dat een 'no deal'-brexit uitgesteld werd tot 12 april en hoe een brexit mét onderhandeld akkoord op 22 mei zal plaatsvinden. Op haar vraag om de brexit tot 30 juni uit te stellen, gingen de Europese leiders niet in. In de loop van maandagavond, na een nieuw debat over de brexit en vermoedelijk pas vanaf 23 uur Belgische tijd, zal het parlement stemmen over een brexit-motie en een reeks amendementen.

Als voorzitter John Bercow hun amendement aanvaardt, zal de tekst van Mays partijgenoten Oliver Letwin en Dominic Grieve met alle aandacht gaan lopen. Indien goedgekeurd, zal dat amendement tot gevolg hebben dat het parlement beslist dat het woensdag stemt over een reeks alternatieven voor Mays akkoord. Het gaat dan bijvoorbeeld om de organisatie van een tweede referendum, het onderhandelen van een Brits-Europese douane-unie en het annuleren van de brexit. Gesteld dat het amendement maandag ter stemming wordt voorgelegd en goedgekeurd raakt, én dat een meerderheid van de parlementsleden zich woensdag achter een specifieke optie schaart, dan nog zal de regering-May er niet door gebonden zijn.

'Die optie zou nog steeds langs de regering moeten passeren en zou nog steeds werkbaar moeten zijn voor (regerende, red.) Tory-partij', schrijft de BBC. Als tijdens de zogenaamde indicatieve stemmingen woensdag voor geen enkel alternatief een meerderheid gevonden wordt, kan May nog altijd beslissen haar akkoord donderdag voor een derde keer aan het parlement voor te leggen.

De duidelijke boodschap zal dan zijn dat het akkoord en een 'no deal'-brexit de enige twee overgebleven opties zijn. Een brexit zonder onderhandeld akkoord met de Europese Unie is niet wat de EU wil, maar de Commissie liet maandag verstaan dat zij en de lidstaten niettemin op dit scenario voorbereid zijn. Theresa May zou ook kunnen beslissen om haar akkoord dinsdag al aan het parlement te presenteren, maar dat lijkt weinig waarschijnlijk.