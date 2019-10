Het Britse parlement heeft het voorstel van premier Boris Johnson verworpen om op 12 december vervroegde verkiezingen te houden. De oppositiepartijen willen niet dat Johnson eerst het terugtrekkingsakkoord door het parlement loodst om vervolgens verkiezingen te houden.

Het Lagerhuis stemde maandagavond al voor de derde keer over een verzoek voor vervroegde verkiezingen van premier Johnson. Hij hoopt zo zijn Conservatieve partij opnieuw aan een meerderheid in Westminster te helpen, waarna hij zijn brexitplannen door het halfrond kan loodsen. Maar voor een dergelijke motie is een tweederdemeerderheid nodig, en die kreeg Johnson eerder al twee keer niet bij elkaar. Dat lukte ook maandagavond niet. 299 parlementsleden stemden voor vervroegde verkiezingen, 70 stemden tegen.

De regering geeft het plan om de Britten op 12 december naar de stembus te sturen echter nog niet op. Meteen na de stemming kondigde Johnson aan dat hij de parlementsleden maandagavond nog in kennis zal stellen van een nieuw wetsvoorstel van de regering. Het zou gaan om een amendement op de wetgeving rond verkiezingen, waardoor Johnson aan een gewone meerderheid genoeg zou hebben. Oppositiepartijen LibDem en SNP zijn voorstander van vervroegde verkiezingen, maar dan op 9 december én met de belofte dat Johnson zijn brexitakkoord intussen niet door het parlement zou jagen. De Liberal Democrats en de Scottish National Partij zijn tegen de brexit, en hopen op extra zetels in het parlement om een nieuw referendum over het EU-lidmaatschap te forceren.