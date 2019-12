Brits parlement stemt voor Kerstmis de brexitdeal

Het Brits parlement stemt nog voor Kerstmis de deal over de brexit die met de Europese Unie is bereikt. Dit heeft de Britse premier Boris Johnson zaterdag twee dagen na zijn klinkende overwinning in de parlementsverkiezingen verzekerd.

Boris Johnson

'We zullen de brexit gedaan krijgen', zei de leider van de Conservatieven tegen aanhangers in Sedgefield in het noordoosten van Engeland. Daar hebben de Tories nooit geziene winst geboekt op Labour. 'Welke brexit-deal hebben wij nu? ', vroeg Johnson zijn aanhang. 'Ovenklaar' luidde het antwoord. 'Wij hebben 100 procent steun' (voor de deal vanwege de Conservatieve parlementsleden), aldus de premier. 'Wij zullen het zeker gedaan krijgen voor Kerstmis', beloofde Johnson. Bedoeling is dat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari de Europese Unie heeft verlaten. De parlementaire goedkeuring van de deal die hij omtrent die brexit heeft bereikt zal naar verwachting na de eclatante verkiezingszege van de Conservatieven maar een formaliteit zijn. Lees ook: Strategisch superieure Johnson wint ruim (maar het echte werk begint nu pas)