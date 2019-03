Brits parlement stemt opnieuw tegen uittredingsakkoord

Vrijdagnamiddag stemde een meerderheid van de Britse parlementsleden opnieuw tegen het terugtrekkingsakkoord tussen de Britse regering en de Europese Unie. De nieuwe datum waarop het Verenigd Koninkrijk de Unie zal verlaten, ligt momenteel op 12 april.

Het Brits parlement heeft vrijdagnamiddag het uittredingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor een derde keer naar de prullenmand verwezen. Ditmaal stemden 344 parlementsleden tegen het akkoord, terwijl 286 wel hun steun toekenden.

Het verschil - 58 stemmen - was een stuk nipter dan de twee vorige keren, vermoedelijk omdat Theresa May had aangekondigd dat ze zou opstappen indien haar akkoord werd goedgekeurd. Wat er nu zal volgen, is voorlopig onduidelijk. De nieuwe deadline waarop het Verenigd Koninkrijk zal verlaten, ligt momenteel op 12 april.

12 April is now the new 29 March #Brexit — Martin Selmayr (@MartinSelmayr) March 29, 2019

Toch heeft de Britse regering nog enkele mogelijkheden om een harde brexit te vermijden. Zo kan het een langer uitstel vragen aan de 27 Europese lidstaten, al moet het dan wel geloofwaardige alternatieve oplossingen op tafel kunnen leggen - waaronder een nieuw referendum of nieuwe verkiezingen. In dat geval zullen de Britten wel aan de Europese verkiezingen moeten deelnemen.

Daarnaast stemt het Brits parlement aanstaande maandag opnieuw over andere pistes, waaronder een douane-unie of een tweede referendum. Toch is de Britse regering niet verplicht om die raadgevende stemmingen te harte te nemen. Theresa May kondigde na de stemming meteen aan dat de regering zal blijven zoeken naar oplossingen om een harde brexit te vermijden.

Europees president Donald Tusk heeft intussen aangekondigd dat er op 10 april een nieuwe Europese top zal plaatsvinden over de brexit. Een dag later moeten de Britten ten laatste beslissen of ze al dan niet aan de Europese verkiezingen zullen deelnemen. De Europese Commissie reageerde na de stemming dat een harde brexit zonder akkoord een 'waarschijnlijk scenario' is.