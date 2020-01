Het Britse parlement heeft woensdag finaal het brexit-akkoord goedgekeurd, waardoor de weg vrij is voor de historische uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

De tekst regelt de modaliteiten van de scheiding en is door de Conservatieve premier Boris Johnson met Brussel onderhandeld. Koningin Elizabeth II moet de tekst nog bekrachtigen. Mogelijk gebeurt dit morgen/donderdag al. De wet is woensdag door het Hogerhuis gepasseerd. De vijf amendementen die de Lords hadden aangebracht, waren in het Lagerhuis weer ongedaan gemaakt. Daarop gaven de Lords het op en werd de Withdrawal Agreement Bill toch nog goedgekeurd.

Door het groen licht van de parlementsleden wordt de weg vrijgemaakt voor de belangrijkste verkiezingsbelofte van de Britse eerste minister Boris Johnson. Hij had beloofd het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 uit de EU te halen. Het scheidingsakkoord moet volgende week wel nog geratificeerd worden door het Europees Parlement.

Johnson wil tegen 31 december 2020 de onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord met de EU afgerond hebben. Maar die deadline wordt door heel wat EU-vertegenwoordigers als onrealistisch afgedaan.

