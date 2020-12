Het Britse Lagerhuis heeft woensdag met een overweldigende meerderheid het handelsakkoord met de Europese Unie goedgekeurd. Er stemden 521 parlementsleden voor en 73 tegen. Ook het Hogerhuis keurde het akkoord goed.

Brits premier Boris Johnson heeft woensdagnamiddag in zijn ambtswoning in Londen het handelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk voor de camera's ondertekend. Het akkoord werd op kerstavond bereikt, enkele dagen voor de overgangsperiode van een jaar na de brexit afloopt op 1 januari.

Volgens Johnson is het akkoord 'het begin van een geweldige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en onze vrienden en partners van de Europese Unie'. Hij noemde het ook een 'uitstekende overeenkomst voor ons land'. De ondertekening kwam er kort nadat het Lagerhuis van Britse parlement het handelsakkoord met een overweldigende meerderheid had goedgekeurd. Ook het niet-verkozen Hogerhuis stemde, uren na het Lagerhuis, in met het akkoord.

Formeel moet nu enkel nog koningin Elizabeth instemmen.

In de kern van dit wetsontwerp bevindt zich een van de grootste handelsakkoorden ter wereld, zei premier Boris Johnson bij het begin van de besprekingen in het House of Commons . Het geeft ondernemingen de mogelijkheid om nog intensiever handel te drijven met de Europese Unie (EU), zei Johnson.

Labour-oppositieleider Keir Starmer bestempelde het akkoord daarentegen als dun en vol gebreken. Toch is het beter dan geen akkoord, want de prijsstijgingen die daar het gevolg van zouden zijn, zouden ondernemingen aan de rand van de afgrond brengen. Daarom stemt zijn partij voor het wetsontwerp.

In Brussel ondertekenden Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, en Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, het handelsakkoord woensdagochtend al. Daarna werden de documenten met een vliegtuig van de Royal Air Force naar Londen overgevlogen.

Maandag hadden de fractievoorzitters van het Europees Parlement er al mee ingestemd om het handelsakkoord voorwaardelijk in werking te laten treden, zodat de gemaakte afspraken vanaf 1 januari kunnen worden toegepast. Later volgt een definitieve goedkeuring, nadat het parlement het akkoord grondig heeft kunnen bestuderen. Er zou gemikt worden op februari of maart.

Het handelsakkoord, dat zowat 1.250 pagina's telt, waarborgt onbeperkte handel van goederen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zonder tarieven of quota en regelt ook de samenwerking rond onder meer visserij, vlieg- en wegvervoer, energievoorziening, politie en justitie.

