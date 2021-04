Leden van het Britse Lagerhuis zijn maandag een dag eerder van reces teruggekeerd om de overleden prins Philip (99) te herdenken. Hij werd geëerd en bedankt voor onder meer zijn decennialange steun aan koningin Elizabeth en bijdrage aan het Verenigd Koninkrijk en de rest van het Gemenebest.

De politici in de zaal droegen donkere kleding, net als de parlementsleden die via een videoverbinding aanwezig waren. Aan het begin van de bijeenkomst werd een minuut stilte gehouden om de prins te herdenken.

Lagerhuis-voorzitter Lindsay Hoyle eerde Philip voor zijn steun en loyaliteit. Hij omschreef de prins als een uitgesproken familieman met een geweldig gevoel voor humor. 'Hij was zonder twijfel een vader van de natie.' De Britse premier Boris Johnson zei dat de prins in zijn leven miljoenen mensen had geraakt. 'Hij maakte van dit land een betere plek.'

Onder anderen parlementslid en oud-premier Theresa May bracht haar condoleances over. 'Ik had het privilege hem te ontmoeten en meerdere malen te spreken.' Ze herinnerde zich de 'ongelooflijk brede belangstelling' die de prins toonde in de gesprekken die ze over verscheidene onderwerpen hadden gevoerd.

Uitvaart

Prins Philip liep volgens meerdere parlementsleden voor op de tijd met zijn interesse in bijvoorbeeld het klimaat. Maar ook op het gebied van het familieleven, zei Harriet Harman. 'Hij koos ervoor zichzelf op de tweede plek te zetten om zijn vrouw te steunen in de rol van koningin.' Harman benadrukte dat het in de tweede helft van de vorige eeuw ongebruikelijk was dat de man niet het hoofd van het gezin was.

Het land zal zaterdag voorafgaand aan de uitvaartdienst een minuut stilte houden om prins Philip te herdenken. De uitvaartplechtigheid in St George's Chapel, dat onderdeel is van de koninklijke residentie Windsor Castle, wordt vanwege de coronamaatregelen bijgewoond door maximaal dertig mensen. (Belga)

De politici in de zaal droegen donkere kleding, net als de parlementsleden die via een videoverbinding aanwezig waren. Aan het begin van de bijeenkomst werd een minuut stilte gehouden om de prins te herdenken. Lagerhuis-voorzitter Lindsay Hoyle eerde Philip voor zijn steun en loyaliteit. Hij omschreef de prins als een uitgesproken familieman met een geweldig gevoel voor humor. 'Hij was zonder twijfel een vader van de natie.' De Britse premier Boris Johnson zei dat de prins in zijn leven miljoenen mensen had geraakt. 'Hij maakte van dit land een betere plek.' Onder anderen parlementslid en oud-premier Theresa May bracht haar condoleances over. 'Ik had het privilege hem te ontmoeten en meerdere malen te spreken.' Ze herinnerde zich de 'ongelooflijk brede belangstelling' die de prins toonde in de gesprekken die ze over verscheidene onderwerpen hadden gevoerd.Prins Philip liep volgens meerdere parlementsleden voor op de tijd met zijn interesse in bijvoorbeeld het klimaat. Maar ook op het gebied van het familieleven, zei Harriet Harman. 'Hij koos ervoor zichzelf op de tweede plek te zetten om zijn vrouw te steunen in de rol van koningin.' Harman benadrukte dat het in de tweede helft van de vorige eeuw ongebruikelijk was dat de man niet het hoofd van het gezin was. Het land zal zaterdag voorafgaand aan de uitvaartdienst een minuut stilte houden om prins Philip te herdenken. De uitvaartplechtigheid in St George's Chapel, dat onderdeel is van de koninklijke residentie Windsor Castle, wordt vanwege de coronamaatregelen bijgewoond door maximaal dertig mensen. (Belga)