Brits parlement akkoord met eventuele stemming over Mays uitstelplannen

Premier Theresa May zei dat dinsdag al, maar het amendement dat die belofte in tekst giet, kreeg woensdagavond ook officieel groen licht.

Het parlement debatteerde woensdag al voor de vierde keer over de brexit sinds het echtscheidingsakkoord dat premier Theresa May eind vorig jaar had gesloten met de Europese Unie er massaal is weggestemd.

Uitstel

Dit keer stond alles in het teken van een mogelijk uitstel tot na 29 maart. Theresa May beloofde dinsdag al dat het parlement zijn zegje krijgt als er op 12 maart geen echtscheidingsakkoord is goedgekeurd. De dag erna zal ze de parlementsleden vragen of ze een brexit zonder akkoord willen. Is het antwoord nee, dan mag het parlement op 14 maart stemmen over de vraag of er een uitstel - zij het 'kortstondig en beperkt in tijd' - van de brexit moet komen.

Labour-parlementslid Yvette Cooper goot die belofte in een amendement op een motie die May woensdag ter stemming bracht, alleen bevatte Coopers tekst ook nog de verplichting om de datum van de brexit via wetgeving aan te passen als er uitstel komt. Het amendement was opgesteld met het Conservatieve parlementslid Oliver Letwin en genoot de steun van de regering.

Cooper kreeg uiteindelijk een grote meerderheid op de been: 502 stemden voor, 20 stemden tegen. Alleen een deel van de ultraconservatieve pro-brexiteers rond Jacob Rees-Mogg stemden tegen. Zij blijven ijveren voor een aanpassing van het echtscheidingsakkoord dat nu op tafel ligt, en dan vooral van de regeling rond de Ierse grens.

12 maart wordt dus de zoveelste cruciale datum voor Theresa May. Als haar akkoord dan opnieuw wordt weggestemd, zal ze zo goed als zeker om uitstel moeten vragen in Brussel.

De andere 27 Europese lidstaten moeten daar tijdens een Europese top unaniem mee instemmen, maar woensdag bleek dat de Europese leiders daarover niet op dezelfde lijn zitten.

Eerder op de avond keurde het Britse parlement nog een ander amendement goed. Dat verplicht de regering ertoe om het luik rond de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk dat in het uittredingsverdrag vervat zit toch toe te passen, ook in een no deal-scenario.

Weggestemd

De andere twee amendementen haalden de eindmeet niet. Het gaat om een tekst van de Schotse nationalisten waarin een Britse EU-uitstap zonder akkoord -los van de brexitdatum - volledig wordt uitgesloten, en het werkstuk van Labour-leider Jeremy Corbyn waarin hij vraagt dat de Britten permanent in de douane-unie blijven met de EU.

Vooral dat laatste kan nog gevolgen hebben: Labour-parlementslid Keir Starmer zei tijdens het debat al dat zijn partij actief zou lobbyen voor een tweede referendum als het amendement zou worden weggestemd.