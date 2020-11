Onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk komen dichter bij een oplossing voor een van de grootste obstakels voor een handelsakkoord, de visserij. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De mogelijke oplossing zou de Britten in staat stellen extra vis te vangen in hun wateren. Tegelijkertijd wordt de beslissing uitgesteld over de toewijzing van Europese schepen die in Britse wateren mogen vissen. Eventuele meningsverschillen hierover zouden een grote deal dan niet in de weg zitten. De oplossing zou volgens de bronnen niet als een complete doorbraak moeten worden omschreven, maar wel een belangrijke stap zijn.

Hoewel visserij een klein deel van de economieën van onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en ook Nederland uitmaakt, is het uitgegroeid tot een kwestie van groot politiek belang. 'Visserij is belangrijk voor ons beiden, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk', zei de Franse minister van Europa Clement Beaune zondag tegen de BBC. 'Laten we proberen een oplossing te vinden die beide belangen respecteert. Ik denk dat het mogelijk is.'

Beaune zei dat hij 'voorzichtig optimistisch' is om 'in de komende dagen - of laten we zeggen twee weken' een breder akkoord te bereiken dat de prioriteiten van beide partijen in evenwicht brengt.

Een Britse overheidsfunctionaris weigerde commentaar te geven op de staat van de onderhandelingen met de EU, maar zei wel: 'Ze moeten er rekening mee houden dat we een onafhankelijke kuststaat zullen zijn met controle over onze wateren tegen het einde van het jaar.'

