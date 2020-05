De Europese brexit-onderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse tegenhanger David Frost zijn verwikkeld geraakt in een gespannen briefwisseling. Barnier heeft zich woensdag beklaagd over 'de toon' die Frost heeft aangeslagen in een brief waarin hij de Europeanen opriep hun voorstellen voor de toekomstige relaties te herzien.

'Ik denk niet dat het uitwisselen van brieven over de inhoud van de onderhandelingen noodzakelijkerwijs de beste manier is om over essentiële punten te discussiëren', zo schreef Barnier woensdag in een brief aan Frost. 'Meer in het bijzonder zou ik niet willen dat de toon die u heeft aangeslagen een impact heeft op het wederzijdse vertrouwen en de constructieve houding die essentieel zijn voor ons.'

Dinsdag had Frost in een brief aan Barnier zijn beklag gemaakt over de onderhandelingen. 'Wat ons op dit moment wordt aangeboden is geen eerlijke vrijhandelsrelatie tussen nauwe economische partners, maar een handelsakkoord van relatief lage kwaliteit met ongezien toezicht van de EU op onze wetten en instellingen', zo lanceerde Frost een oproep aan de Europeanen om hun voorstellen te herzien.

Het Verenigd Koninkrijk stapte eind januari uit de Europese Unie, maar blijft nog tot eind dit jaar deel uitmaken van de Europese eenheidsmarkt en douane-unie. In maart knoopten beide partijen gesprekken aan over een vrijhandelsakkoord dat de economische relaties moet vormgeven na het verstrijken van die overgangsperiode.

De tijd dringt dus, maar de onderhandelingen lopen niet vlot. De Britten klagen dat de Europeanen hen meer voorwaarden willen opleggen dan andere handelspartners. De Europeanen zijn dan weer beducht voor oneerlijke concurrentie en eisen garanties dat er bijvoorbeeld op fiscaal en sociaal vlak een gelijk speelveld voor bedrijven blijft bestaan.

Begin juni vindt de vierde onderhandelingsronde plaats. Barnier hoopt dat er dan 'een nieuwe dynamiek' kan ontstaan 'om de impasse te vermijden'. 'Ik blijf ervan overtuigd dat we, met wederzijds respect en een constructief engagement van het VK over de hele lijn, over alle kwesties op de onderhandelingstafel, vooruitgang kunnen boeken in de beperkte tijd die nog beschikbaar is', besluit de Fransman zijn brief.

