De handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie heeft een recorddaling gekend in januari, de eerste maand dat het VK effectief uit de Europese eenheidsmarkt was vertrokken.

De Britse economie kromp in januari ook met 2,9 procent, maar dat was minder dan gedacht.

Uit cijfers van het Britse bureau voor de statistiek (ONS) bleek vrijdag dat de uitvoer vanuit het Verenigd Koninkrijk richting de Europese Unie in januari met 41 procent daalde. De invoer vanuit de EU ging 29 procent lager.

In prijzen en volumes is dit 'de sterkste daling op een maand tijd sinds het begin van de metingen in januari 1997', aldus het Office for National Statistics.

Het ONS wijst er onder meer op dat de daling extra groot is omdat er wordt vergeleken met december, een maand waarin de handel het juist goed deed omdat vele bedrijven nog voorraden aanlegden uit vrees voor leveringsmoeilijkheden na het Britse vertrek uit de eenheidsmarkt. En bovendien werden er in januari in het VK nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Al die elementen hadden ook gevolgen voor de Britse economie. Die kromp in januari met 2,9 procent, na een groei van 1,2 procent in december. Analisten hadden wel een daling met 4,9 procent verwacht.

