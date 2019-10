De Europese onderhandelaars zien drie cruciale problemen in de voorstellen van de Britse premier Boris Johnson om de verguisde backstop te vervangen. 'Wij worden gevraagd om een systeem goed te keuren dat niet deftig is ontwikkeld noch getest, en gebaseerd is op uitzonderingen, afwijkingen en technologie die nog ontwikkeld moet worden', verklaarde hoofdonderhandelaar Michel Barnier woensdag in het Europees Parlement.

Op ruim drie weken voor de brexitdatum van 31 oktober hebben de Europese en Britse onderhandelaars nog altijd geen akkoord over de boedelscheiding. De backstop - die een nieuwe fysieke grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk, vermijdt door het land in de Europese douane-unie te houden - blijft de grote twistappel.

De Britse premier Boris Johnson kwam vorige week met een alternatief op de proppen: Noord-Ierland zou uit de douane-unie vertrekken, maar wel de regelgeving voor goederen en voedingsmiddelen tijdelijk afstemmen op die van de Europese binnenmarkt. Het Noord-Ierse bestuur moet daar dan wel elke vier jaar opnieuw mee instemmen.

Voor de Europese Unie schiet dat voorstel tekort. 'Objectief en eerlijk: we bevinden ons op dit moment niet in een positie waarin we een akkoord kunnen vinden', zei hoofdonderhandelaar Michel Barnier woensdagmiddag in het Europees Parlement. 'We kunnen het Britse voorstel niet accepteren: het vervangt een operationele, werkbare en wettelijk afdwingbare oplossing door simpelweg een tijdelijke oplossing.'

De Fransman ziet drie fundamentele problemen: een gebrek aan concrete oplossingen om fysieke infrastructuur op de Ierse grens te vermijden, het gebrek aan een wettelijk afdwingbaar kader en het feit dat Stormont de regeling eenzijdig kan opheffen, legde hij uit. 'We worden gevraagd om een systeem goed te keuren dat niet deftig is ontwikkeld noch getest, gebaseerd is op uitzonderingen, afwijkingen, technologie die nog ontwikkeld moet worden, aanpassingen aan internationaal recht en een evaluatiesysteem zonder enige garanties', klonkt het. 'Het gaat hier om de geloofwaardigheid van de interne markt.'

Ondanks de complicaties blijft Barnier geloven in een akkoord. 'We blijven kalm, waakzaam, constructief en respectvol voor het Verenigd Koninkrijk en diegenen die het land leiden. Dat is onze aanpak en we hopen met die attitude, langs beide kanten, tot een akkoord te kunnen komen dat voor iedereen werkt.'

Donderdag ziet Barnier de Britse brexitminister Stephen Barclay. Volgende week donderdag en vrijdag volgt een cruciale Europese top.