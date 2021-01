Brexit leidt tot chaos en lege winkelrekken in Noord-Ierland

De brexit is nog geen twee weken oud, en de eerste problemen duiken al op en dan meer bepaald in Noord-Ierland. De supermarkten kampen er met lege winkelrekken, berichten lokale media. Honderden producten zijn niet langer beschikbaar, aldus de Belfast Telegraph. Vrachtwagenbedrijven spreken op hun beurt over chaos door vertragingen in de Britse havens als gevolg van het papierwerk dat vereist is voor goederen naar Noord-Ierland.

Vrachtwagens aan de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. © Getty