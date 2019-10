Brexit: Johnson acht akkoord 'onmogelijk' na telefoontje met Merkel

De Britse premier Boris Johnson heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel in een telefoongesprek gezegd dat een akkoord over het Britse vertrek uit de Europese Unie 'eigenlijk onmogelijk' is indien de Europeanen eisen dat Noord-Ierland in de Europese douane-unie blijft. In Berlijn laat men zich niet uit over de inhoud van het gesprek.

Boris Johnson © belga