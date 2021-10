De Europese Commissie wil volgende week nieuwe voorstellen op tafel leggen om de douaneperikelen in Noord-Ierland op te lossen. Dat heeft vicevoorzitter Maros Sefcovic donderdag aangekondigd in Dublin.

Volgens Sefcovic gaat het om 'erg verregaande' voorstellen die tegemoet zullen komen aan praktische problemen waarmee de Noord-Ieren na de brexit worden geconfronteerd. 'Ik denk dat dit pakket met praktische oplossingen aantrekkelijk zal zijn voor Noord-Ierland en ik hoop dat het de steun krijgt van de meerderheid van belanghebbenden in Noord-Ierland.'

Volgens een hooggeplaatste Europese bron zou de Europese Unie zich onder meer soepeler willen opstellen wat de leveringen van medicijnen naar Noord-Ierland betreft. Daarnaast zouden de Europeanen meer flexibiliteit aan de dag willen leggen bij de inspecties van voedselproducten en douanecontroles. Er zou ook een grotere rol zijn weggelegd voor lokale instellingen.

De voorstellen moeten de werking van het protocol over Noord-Ierland verbeteren. Daarin hebben de EU en het Verenigd Koninkrijk afgesproken dat Noord-Ierland de facto deel blijft uitmaken van de Europese eenheidsmarkt. Het vermijdt politiek geladen controles aan de grens met lidstaat Ierland die de spanningen tussen unionisten en republikeinen kunnen laten oplaaien, maar het impliceert controles op goederen die arriveren in Noord-Ierland vanuit de rest van het VK.

De Britse regering acht het protocol intussen onwerkbaar. Ze weigert belangrijke elementen van het akkoord uit te voeren en dreigde er al verscheidene keren mee om delen van het protocol eenzijdig op te schorten indien de Europeanen de onderhandelingen niet willen heropenen. Maar daarvan kan volgens de EU echter geen sprake zijn. Roept Londen het bewuste artikel 16 in, dan kan de EU tegenmaatregelen nemen.

'Ik denk dat het in ieders belang is dat we proberen om een redelijke oplossing te vinden', zo herhaalde Sefcovic. Hij gaat ervan uit dat de onderhandelingen in het tweede deel van deze maand van start kunnen gaan.

