'Dit is een ongebruikelijke aanpak bij het voeren van een onderhandeling', zegt Brits hoofdonderhandelaar David Frost.

Terwijl de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel enkele internationale dossiers bespreken, is het uitkijken naar de reactie van de Britse eerste minister Boris Johnson op de conclusies die de leiders donderdag goedkeurden over de brexit-onderhandelingen. Ze legden de bal helemaal in het kamp van de Britten en alvast hoofdonderhandelaar David Frost reageerde daar erg negatief op.

Het is dus wachten op een verklaring van de Britse premier Johnson. Nadat de EU27 donderdag verklaard hadden dat het aan het Verenigd Koninkrijk is om in het kader van de brexit-onderhandelingen 'de nodige stappen' te zetten, reageerde hoofdonderhandelaar David Frost bijzonder verrast. Het viel hem om dat de Europese Unie niet expliciet verklaart dat het de onderhandelingen nog wil intensiveren. 'Dit is een ongebruikelijke aanpak bij het voeren van een onderhandeling', schreef hij op Twitter.

2/3 Also surprised by suggestion that to get an agreement all future moves must come from UK. It's an unusual approach to conducting a negotiation. — David Frost (@DavidGHFrost) October 15, 2020

Frost voegde eraan toe dat premier Johnson vandaag/vrijdag ten gronde zal reageren. Eerder schoof Johnson de datum van 15 oktober (donderdag dus) als deadline voor een omvattend Brits-Europees handelsakkoord naar voren, maar die is dus niet gehaald. Het is dan ook afwachten of Johnson zich ertoe bereid zal verklaren nog verder te praten, of hij de stekker uit de onderhandelingen trekt. Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier zei donderdagavond bereid te zijn om tot het uiterste te gaan, 'tijdens de twee of drie weken die ons nog resten'. Hij kreeg daarvoor de unanieme steun van de EU-leiders.

Terwijl de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel enkele internationale dossiers bespreken, is het uitkijken naar de reactie van de Britse eerste minister Boris Johnson op de conclusies die de leiders donderdag goedkeurden over de brexit-onderhandelingen. Ze legden de bal helemaal in het kamp van de Britten en alvast hoofdonderhandelaar David Frost reageerde daar erg negatief op.Het is dus wachten op een verklaring van de Britse premier Johnson. Nadat de EU27 donderdag verklaard hadden dat het aan het Verenigd Koninkrijk is om in het kader van de brexit-onderhandelingen 'de nodige stappen' te zetten, reageerde hoofdonderhandelaar David Frost bijzonder verrast. Het viel hem om dat de Europese Unie niet expliciet verklaart dat het de onderhandelingen nog wil intensiveren. 'Dit is een ongebruikelijke aanpak bij het voeren van een onderhandeling', schreef hij op Twitter. Frost voegde eraan toe dat premier Johnson vandaag/vrijdag ten gronde zal reageren. Eerder schoof Johnson de datum van 15 oktober (donderdag dus) als deadline voor een omvattend Brits-Europees handelsakkoord naar voren, maar die is dus niet gehaald. Het is dan ook afwachten of Johnson zich ertoe bereid zal verklaren nog verder te praten, of hij de stekker uit de onderhandelingen trekt. Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier zei donderdagavond bereid te zijn om tot het uiterste te gaan, 'tijdens de twee of drie weken die ons nog resten'. Hij kreeg daarvoor de unanieme steun van de EU-leiders.