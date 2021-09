Een privédetective die als het brein geldt van de Ibizagate, staat vanaf woensdag voor de rechtbank van het Oostenrijkse Sankt Pölten terecht voor drugshandel. Het schandaal leidde in 2019 tot de val van de Oostenrijkse regering. Ngo's spreken van een 'buitensporige' vervolging en denken dat het proces een manoeuvre is om hem 'het zwijgen op te leggen'.

Julian Hessenthaler werd in december 2020 in Berlijn gearresteerd en vervolgens uitgeleverd aan Oostenrijk, waar hij gevangen zit. Hij wordt ervan verdacht in 2017 en 2018 in totaal 1,25 kilo cocaïne voor 50.000 euro aan een kennis te hebben verkocht om zijn schulden af te betalen. De veertigjarige Hessenthaler ontkent de feiten, die hem vijftien jaar cel kunnen doen opleveren. In de plaatselijke pers betreurde zijn advocaat Oliver Scherbaum de 'van alle kanten in elkaar gedraaide beschuldigingen om hen, die politieke corruptie aan de kaak stellen, te elimineren'.

Volgens meester Scherbaum gaat het enkel om 'de aangeklaagde te bestraffen die de Ibiza-video heeft gemaakt'. In april heeft Julian Hessenthaler voor een parlementaire onderzoekscommissie uitgelegd dat hij in 2017 het 'idee' had om met een verborgen camera op het eiland Ibiza een video te maken, waarin te zien is hoe Heinz-Christian Strache, de toenmalige voorzitter van de extreemrechtse Vrijheidspartij (FPÖ) en de vicekanselier, op het punt staat zich te compromitteren met Russische belangen in ruil voor centen.

De publicatie van die video in de media veroorzaakte in 2019 een politieke aardbeving in Oostenrijk. Strache stapte op als nummer twee van de regering en die coalitie van rechts (OVP) en extreemrechts (FPÖ) spatte uiteen. Op het juridische vlak heeft een en ander geleid tot het opstarten van onderzoeken, over alle horizonten heen, naar invloedrijke leidinggevenden. In augustus werd de voormalige vicekanselier nog tot vijftien maanden met uitstel veroordeeld in de corruptiezaak die als gevolg van het schandaal aan het licht kwam.

'De verspreiding van de video, door Julian Hessenthaler mogelijk gemaakt, heeft een nationaal debat op gang gebracht naar de geschiktheid van Heinz-Christian Strache om een openbaar ambt uit te oefenen', beklemtoont Thomas Lohninger, directeur van de Oostenrijkse organisatie epicenter.works, in een door vijftien ngo's gepubliceerd communiqué. Onder die ngo's bevinden zich ook Amnesty International en Reporters zonder Grenzen.

Ze beschuldigen de Oostenrijkse autoriteiten ervan hun toevlucht te zoeken tot strafrechtelijke aanklachten of toch op zijn minst buitensporig te procederen 'om de verdachte het zwijgen om te leggen', omdat zij hem niet kunnen vervolgen voor de publicatie van de video, die onder de vrije menigsuiting valt. De affaire zou een 'ontradend effect op toekomstige bronnen van informatie of klokkenluiders' kunnen hebben, menen de ngo's.

Volgens de rechter is er woensdag nog geen uitspraak te verwachten.

