Na meer dan een maand zijn de branden in het gebied rond de kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne, waar zich in 1986 de zwaarste kernramp uit de geschiedenis voltrok, geblust. Dat laat president Volodymyr Zelenski woensdag weten.

Volgens de autoriteiten braken in april branden uit in de vervreemdingszone. Dat gebeurde de voorbije jaren ook al vaker in het onbewoonde gebied rond de centrale. Als oorzaak werd vaak brandstichting vermoed.

De branden zijn volgens Zelenski ondertussen geblust. 'Bedankt voor het harde werk', zei de president in een video aan de hulpdiensten.

Op 26 april 1986 ontplofte reactor 4 van de centrale in Tsjernobyl, op een honderdtal kilometer ten noorden van Kiev. Een groot deel van Europa, maar vooral Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland raakte vervuild na de explosie.

Volgens de autoriteiten braken in april branden uit in de vervreemdingszone. Dat gebeurde de voorbije jaren ook al vaker in het onbewoonde gebied rond de centrale. Als oorzaak werd vaak brandstichting vermoed. De branden zijn volgens Zelenski ondertussen geblust. 'Bedankt voor het harde werk', zei de president in een video aan de hulpdiensten. Op 26 april 1986 ontplofte reactor 4 van de centrale in Tsjernobyl, op een honderdtal kilometer ten noorden van Kiev. Een groot deel van Europa, maar vooral Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland raakte vervuild na de explosie.