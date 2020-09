Door de toenemende spanningen na de hevige brand in het vluchtelingenkamp Moria heeft de Griekse regering de politiemacht op het eiland Lesbos opgevoerd. België heeft nog geen vraag ontvangen om asielzoekers op te vangen, maar zal die onderzoeken wanneer ze gesteld wordt, zegt minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD).

Op de Griekse televisie was te zien hoe een ferry meerdere bussen met politiemensen en twee waterkanonnen aanvoerde. Na de brand heerst er chaos op Lesbos. Meer dan 12.000 migranten vertoefden voor de derde opeenvolgende nacht in open lucht. Velen staken in overgebleven delen van het kamp en omliggende velden vuren aan, en vielen de politie aan.

De politieversterking richt zich ook op de van streek geraakte eilandbewoners. Velen, onder wie bijna alle burgemeesters, willen geen migranten meer hebben op het eiland. Er is ook angst, zeker omdat minstens 35 migranten positief op het nieuwe coronavirus zijn getest. Bewoners blokkeren steeds weer wegen naar plaatsen waar de regering provisorische kampen wil inrichten.

Opvang

België heeft nog geen vraag ontvangen om asielzoekers op te vangen uit het opvangkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos, dat door brand vernield is, maar zal de vraag onderzoeken als wanneer die gesteld wordt. Dat is vrijdag vernomen op het kabinet van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel kondigde donderdag een Frans-Duits initiatief aan om binnen de Europese Unie minderjarige asielzoekers uit Moria op te vangen. 'Duitsland en Frankrijk zullen deelnemen, ik hoop ook andere lidstaten', aldus Merkel die vond dat het drama van Moria de EU-landen eindelijk zou dwingen een gemeenschappelijk migratiebeleid uit te werken, dat vandaag niet bestaat.

De Franse president Emmanuel Macron bevestigde dat Parijs met Berlijn overlegt over de opvang van vluchtelingen. Daarop stelde Nederland voor om honderd migranten, de helft minderjarigen, op te vangen.

'Wij hebben nog geen vraag ontvangen', antwoordde het kabinet van minister De Block op een vraag van Belga. 'We zullen het verzoek onderzoeken wanneer het aankomt', luidde het.

België is één van de weinige EU-lidstaten dat reeds niet-begeleide minderjarigen uit de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden opvangt. Vorige maand kwamen er nog 18 aan. Zes andere landen - Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Ierland, Portugal en Finland - nemen deel aan een tijdelijk mechanisme dat door Europese Commissie gecoördineerd wordt en waardoor 640 minderjarigen (kinderen, jongeren en zieke kinderen) hervestigd worden.

Structurele oplossing

België pleit in plaats van ad-hocoplossingen telkens een schip met vluchtelingen aanmeert voor een structureel solidariteitsmechanisme op basis van objectieve criteria om de meest bevraagde aankomstlanden te ontlasten.

'België doet al meer dan de meeste lidstaten, zelfs meer dan Frankrijk en Duitsland, als men rekening houden met het aantal inwoners of het bbp per inwoner', klinkt het nog op het kabinet van de Open VLD-minister. Ons land heeft donderdag aangekondigd een medisch noodteam van B-Fast te zullen sturen op vraag van de Griekse minister van Gezondheid en de Wereldgezondheisorganisatie.

