Ons land is bereid twaalf niet-begeleide minderjarigen op te vangen uit het vernielde opvangkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos.

België zal met dat voorstel naar de Europese collega's trekken. Dat meldt De Morgen en het nieuws wordt bevestigd door het kabinet van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD).

Het vluchtelingenkamp raakte vorige week vernield door een brand. Daardoor hebben vele duizenden mensen - er is sprake van meer dan 12.000 aielzoekers - geen onderdak.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel kondigde vorige donderdag een Frans-Duits initiatief aan om binnen de Europese Unie minderjarige asielzoekers uit Moria op te vangen. Ons land zal voorstellen twaalf niet-begeleide jongeren op te vangen. Daarvoor kijkt de regering naar de beschikbare capaciteit.

Vooraleer het zo ver is, is er nog een initiatief van de Grieken nodig, preciseert het kabinet-De Block.

Ons land blijft ook aandringen op een structurele oplossing en wil dat elke Europese lidstaat een eerlijke bijdrage levert, die onder andere gebaseerd is op de draagkracht en de grootte van elk land.

De 12 kinderen die ons land wil opvangen, komt ook overeen met een "fair share" van 3 procent van de 400 kinderen die binnen de Europese Unie zouden worden opgevangen.

