Honderden mensen zijn geëvacueerd uit gebieden ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene. Een westenwind wakkert de bosbranden vrijdagochtend nog meer aan, waardoor het te gevaarlijk werd in de regio.

Vrijdagochtend werden mensen uit dorpen gehaald en donderdagavond werden ruim 630 mensen met boten van het eiland Evia in veiligheid gebracht. In de dorpen gingen de hulpdiensten van deur tot deur, om ervoor te zorgen dat niemand werd achtergelaten.

Op het eiland Evia, waar veel toeristen heengaan, werden mensen van de stranden gehaald. Een bosbrand had daar een bos met dennenbomen afgebrand, waarna meerdere dorpen in de gevaar kwamen.

Negen mensen zijn naar ziekenhuizen in Athene gebracht met ernstige brandwonden. Twee vrijwillige brandweerlieden liggen op de spoedeisende hulp.

De brandweer probeert ervoor te zorgen dat de branden niet veel groter worden. Het is met de huidige wind niet mogelijk het vuur onder controle te krijgen, zeggen de autoriteiten tegen persbureau ANA.

Griekenland wordt geteisterd door grote bosbranden. De afgelopen 24 uur zijn er volgens de brandweer zeker 86 nieuwe branden bijgekomen. Zelfs op tientallen kilometers van de brand ruikt het naar rook en regent het as.

Donderdag werd bekend dat het leger wordt ingezet in de strijd tegen de bosbranden. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde het een ongekende milieucrisis.

Ten noorden van Athene op 5 augustus 2021. © Getty Images

Vrijdagochtend werden mensen uit dorpen gehaald en donderdagavond werden ruim 630 mensen met boten van het eiland Evia in veiligheid gebracht. In de dorpen gingen de hulpdiensten van deur tot deur, om ervoor te zorgen dat niemand werd achtergelaten. Op het eiland Evia, waar veel toeristen heengaan, werden mensen van de stranden gehaald. Een bosbrand had daar een bos met dennenbomen afgebrand, waarna meerdere dorpen in de gevaar kwamen. Negen mensen zijn naar ziekenhuizen in Athene gebracht met ernstige brandwonden. Twee vrijwillige brandweerlieden liggen op de spoedeisende hulp. De brandweer probeert ervoor te zorgen dat de branden niet veel groter worden. Het is met de huidige wind niet mogelijk het vuur onder controle te krijgen, zeggen de autoriteiten tegen persbureau ANA. Griekenland wordt geteisterd door grote bosbranden. De afgelopen 24 uur zijn er volgens de brandweer zeker 86 nieuwe branden bijgekomen. Zelfs op tientallen kilometers van de brand ruikt het naar rook en regent het as. Donderdag werd bekend dat het leger wordt ingezet in de strijd tegen de bosbranden. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde het een ongekende milieucrisis.