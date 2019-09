De Britse premier Boris Johnson ziet zich enkel 'in theorie' gebonden aan de wet die vrijdag is gestemd, die hem dwingt een nieuw uitstel voor de brexit te vragen als er tegen eind oktober geen nieuw akkoord met de Europese Unie (EU) uit de bus komt. Johnson wil eerder de wet naast zich neerleggen dan om nieuw uitstel te vragen, uitstel dat hij 'zinloos' noemt. Dat meldt de Britse krant The Daily Telegraph online.

De premier zei dat hij de instructies van het parlement niet zal uitvoeren. Ook sloot hij uit dat hij zou opstappen, om te vermijden uitstel te vragen. Hij wil in het ambt blijven om de brexit te doen voltrekken en om Labour-leider Jeremy Corbyn te verslaan, aldus nog de krant. Maandag wil hij het Lagerhuis laten stemmen over nieuwe verkiezingen op 15 oktober, om zo de wet met een meerderheid in het parlement tijdig nog te veranderen.

De tegenstanders in het parlement van een brexit zonder akkoord, bereiden volgens BBC en Sky News juridische stappen voor in het geval de premier weigert een uitstel te vragen. Ze hebben een juridisch team samengesteld en zijn bereid om naar de rechtbank te trekken om indien nodig de wet te doen naleven, aldus BBC. Corbyn zei aan de Britse omroep dat Labour geen juridische stappen onderneemt, maar dat de partij wel 'op de hoogte is van de acties die besproken en voorbereid worden'. Ook voegde hij toe dat Labour verkiezingen zou aanvaarden zodra het duidelijk is 'dat er een einde is aan het gevaar van een 'no deal' op 31 oktober'.

Het Britse Hogerhuis heeft vrijdag de wet gestemd om de brexit te verdagen. Het Lagerhuis had de wet, die een brexit zonder akkoord uitsluit, woensdag al goedgekeurd. Wellicht maandag zal de koningin de wet bekrachtigen. Donderdag had Johnson al verklaard nog 'liever dood in een gracht' te liggen dan de Europese Unie opnieuw een uitstel van de brexit te vragen. De premier wil het Verenigd Koninkrijk tegen 31 oktober 'met of zonder akkoord' uit de EU loodsen.