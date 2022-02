Partygate of geen partygate, de Britse premier Boris Johnson blijft strijdvaardig. In die mate zelfs dat hij in een interview aan The Sun al liet weten dat hij over twee jaar herverkozen wil worden.

'Ik heb nog veel te doen. Ik doe mijn werk en ik zal dat doen zolang ik het voorrecht en de eer heb om deze functie te vervullen.'

Johnson staat al weken onder grote druk vanwege de lockdownfeestjes in Downing Street. 'Mijn taak is om te doen waarvoor ik ben gekozen, de beste reactie op kritiek is om te presteren. Dit is de regering die Brexit tot stand heeft gebracht, een parlementaire meerderheid van 80 zetels heeft behaald en de snelste vaccinatiecampagne en economische groei in de G7 heeft geleverd', zo liet Johnson optekenen. Critici zeggen dan weer dat sommige van die beweringen onjuist zijn.

Ook na de publicatie van het langverwachte Partygate-rapport van topambtenaar Sue Gray blijven er berichten binnenkomen over Johnson die zijn opwachting zou hebben gemaakt op lockdownfeestjes.

