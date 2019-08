De Britse eerste minister Boris Johnson gaat in de loop van volgende week op bezoek bij de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron. Hij zal er de brexit bespreken voor de drie leiders vanaf zaterdag 24 augustus deelnemen aan de G7 in Biarritz. Dat zeggen diplomatieke bronnen.

Sinds Johnson enkele weken geleden Brits premier werd, had hij nog geen ontmoetingen met andere Europese leiders. Daar moet volgende week dus verandering in komen. Volgens een Franse diplomaat gaat hij 'wellicht' naar Parijs voor een bezoek aan president Macron. De woordvoerder van de Duitse bondskanselier Merkel liet zich vrijdag al ontvallen dat Johnson 'zeer binnenkort' ook in Berlijn wordt verwacht. Wanneer beide bezoeken zouden moeten vinden, wordt niet gespecificeerd.

Zoals het er nu naar uitziet, stevent het Verenigd Koninkrijk af op een 'no deal'-brexit op 31 oktober. Johnson zegt het terugtrekkingsakkoord van zijn voorgangster Theresa May en de Europese Unie te willen heronderhandelen, maar de Europese Unie houdt die boot af. Vooral Johnsons eis om de Ierse 'backstop' - de noodoplossing voor de Ierse grenskwestie - te schrappen, stoot op onbegrip. Wellicht ontmoet Johnson in Biarritz Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Een eventuele toenadering tussen Londen en Brussel wordt voordien niet verwacht.

Johnson zei eerder dat hij pas naar het Europese vasteland zou afreizen als de 27 lidstaten bereid zouden zijn om die backstop aan te passen. Daar komt hij nu dus op terug.