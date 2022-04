De Britse eerste minister Boris Johnson heeft donderdag het omstreden plan verdedigd om asielzoekers die illegaal het land willen binnenkomen naar Rwanda te sturen.

Met de maatregel wordt het verdienmodel van de mensensmokkelaars ondergraven, zo stelt hij. Het voornemen krijgt donderdag wel felle kritiek van mensenrechtenorganisaties, die de regeringsplannen 'onmenselijk' noemen.

'Vanaf vandaag (...) kan iedereen die illegaal het Verenigd Koninkrijk binnenkomt, net als degenen die sinds 1 januari illegaal zijn binnengekomen, overgebracht worden naar Rwanda', zo verklaarde Johnson tijdens een toespraak in de luchthaven van Kent.

'Ons medeleven mag dan wel oneindig zijn, maar ons vermogen om mensen te helpen is dat niet', aldus Johnson. 'Mensen die proberen om de wachtrij te ontlopen of die ons systeem misbruiken, zullen zich niet automatisch in ons land kunnen vestigen maar zullen op een humane en snelle manier worden teruggestuurd naar een veilig derde land of hun land van herkomst.'

Johnson beklemtoont dat er maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat 'gemene mensensmokkelaars' de zee in een 'waterig kerkhof' veranderen. Het plan is bedoeld om het bedrijfsmodel van mensensmokkelaars te doorbreken, klinkt het nog.

De grote lijnen van het controversiële plan waren donderdag al door Britse media onthuld. Rwanda zou 120 miljoen Britse pond (144 miljoen euro) ontvangen voor het proefproject waarbij asielzoekers naar het Afrikaanse land worden overgevlogen terwijl hun aanvragen 'offshore' beoordeeld worden. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel is donderdag naar Rwanda gereisd om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Londen hoopt op die manier het groeiend aantal clandestiene overtochten van het Kanaal af te stoppen. Om die reden werd donderdag ook al beslist om de controle over van het Kanaal over te dragen aan Britse marine.

De maatregel kan worden toegepast voor alle immigranten die illegaal het Verenigd Koninkrijk willen binnenkomen, ongeacht het land van herkomst. In de eerste plaats zouden wel alleenstaande mannen geviseerd worden. Johnson stelt dat Rwanda 'een van de veiligste landen ter wereld is, dat internationaal erkend wordt om zijn staat van dienst bij de opvang en integratie van migranten.'

'Schandalig en slecht doordacht'

Mensenrechtenorganisaties reageren evenwel verontwaardigd op de plannen. Amnesty International heeft het over 'een schandalig en slecht doordacht idee' dat 'leed zal veroorzaken terwijl enorme sommen overheidsgeld worden verspild'. Tim Naor Hilton, hoofd van de vluchtelingenorganisatie Refugee Action, noemt het een 'laffe, barbaarse en onmenselijke manier om mensen te behandelen die vluchten voor vervolging en oorlog'.

Ook binnen de eigen partij klinkt er kritiek. Tobias Ellwood, die zetelt in het Lagerhuis, zegt aan de openbare omroep BBC dat Johnson met de spraakmakende maatregel de aandacht probeert af te leiden van de boete die hij had gekregen voor het overtreden van de lockdowmaatregelen.

