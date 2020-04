De Britse premier Boris Johnson is opnieuw vader geworden. Zijn vriendin Carrie Symonds schonk woensdagmorgen het leven aan een jongen. Moeder en kind maken het goed, aldus de woordvoerder van het stel.

De geboorte was niet zo vroeg voorzien. De 55-jarige Johnson heeft al kinderen uit eerdere relaties. De Britse premier raakte besmet met het coronavirus en lag een week in het ziekenhuis, waarvan drie nachten op intensieve zorgen. Zijn 32-jarige verloofde had symptomen van het virus.

