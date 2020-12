De Britse premier Boris Johnson geeft naar verwachting vandaag een persconferentie over de brexit.

Dat meldt BBC-journalist Laura Kuenssberg op Twitter. Een uur daarvoor zal hij telefonisch overleg hebben met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Eerder had BBC gemeld dat die persconferentie om 9 uur (Belgische tijd) zou volgen. Even later schreef BBC-journaliste Laura Kuenssberg echter op Twitter dat de timing kan afwijken.

Vermoedelijk gaat Johnson aankondigen dat er een brexitdeal is gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Woensdag werd in de loop van de dag duidelijk dat onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk dicht bij een akkoord zijn over hun handelsrelatie na 1 januari.

De onderhandelingen tussen Londen en Brussel lopen al maanden moeizaam, maar lijken de laatste dagen in een versnelling te zijn geraakt. De grote twistappels zijn vooral welke concurrentieregels van de Europese interne markt van kracht blijven voor de Britten, en de visserijrechten.

De Britten verlieten eind januari de EU, maar zijn in de overgangsfase tot 31 december nog gebonden aan bestaande afspraken met het landenblok. Als er voor die tijd geen overeenkomst over handel is, valt die terug op de basisregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Daardoor zouden tijdrovende douaneprocedures en hoge invoertarieven aan de grens gaan gelden.

