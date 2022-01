De Britse premier Boris Johnson plant dit weekend een telefonisch onderhoud met de Russische president Vladimir Poetin. Johnson wil een van de volgende dagen ook een bezoek brengen aan Oost-Europa. Het Verenigd Koninkrijk gaat hiermee de diplomatieke druk opvoeren in het conflict rond Oekraïne, 'om bloedvergieten te vermijden'.

In het telefoongesprek met Poetin wil Johnson het belang van diplomatieke onderhandelingen benadrukken, klinkt het. Rusland zal ook opnieuw worden gevraagd om een stap terug te zetten. Op dit moment bevinden zich tienduizenden Russische soldaten en zwaar legermaterieel in de buurt van de Oekraïense grens.

Eerder verklaarde premier Johnson al dat zijn land troepen zal leveren om NAVO-bondgenoten te beschermen als Rusland Oekraïne binnenvalt. De Britse premier plant ook een bezoek aan de getroffen regio. Zijn buitenlandminister Liz Truss zal naar Moskou afreizen. Volgens de Britse zender BBC zouden maandag in het parlement een reeks sancties worden aangekondigd tegen het Russische regime.

