De vroegere Britse buitenlandminister Boris Johnson heeft bevestigd dat hij leider van de Britse Conservatieven wil worden indien premier Theresa May aftreedt.

'Natuurlijk ga ik ervoor', zo antwoordde Johnson donderdag toen hij de vraag voor de voeten kreeg geworpen op een bijeenkomst met zakenlui in Manchester. Beleefdheidshalve voegde de oud-burgemeester van Londen er wel aan toe dat er momenteel geen vacature in Downing Street 10 is.

May heeft aangegeven dat ze ontslag zal nemen nadat het Britse parlement heeft ingestemd met het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie. Na drie afwijzingen wil ze begin volgende maand een nieuwe poging wagen.

De impasse in de brexit-onderhandelingen en in de verdeelde Conservatieve Partij hebben haar positie onhoudbaar gemaakt, maar vooralsnog weigert de premier zich vast te pinnen op een precieze datum. Dat zint een aantal zwaargewichten in de partij niet. Volgens Britse media zouden ze May voor een ultimatum stellen. Ofwel prikt ze een datum, ofwel dreigt een nieuwe motie van wantrouwen tegen haar als partijleider. In december overleefde May nog zo'n aanval.

Een nieuwe stemming is in principe pas twaalf maanden later mogelijk, maar sommige backbenchers zouden de regels willen veranderen om reeds op 12 juni een nieuwe stemming te organiseren, zo schreef The Daily Telegraph.

Nog meer kandidaten

Johnson is niet de eerste die zijn interesse in het premierschap on the record laat blijken. Oud-minister Esther McVey en minister van Internationale Ontwikkeling Rory Stewart kondigden al aan dat ze kandidaat zijn. Daarnaast doen de namen van tal van vroegere en huidige ministers de ronde: Andrea Leadsom, Michael Gove, Amber Rudd, Sajid Javid, Dominic Raab, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt and Liz Truss,...

May krijgt wel nog steun van regeringsleden als David Gauke, die er donderdag op wees dat een machtswissel niets verandert aan de brexit-problemen van de Conservatieve partij. 'Het is nonsens dat de machtsverhoudingen in het parlement aanzienlijk zouden wijzigen indien we van premier zouden veranderen. Degenen die ijveren voor een wissel moeten beseffen dat ze niet goed geplaatst zijn om een meerderheid in het House of Commons te vinden.'