De Britse premier Boris Johnson beloofde de stichter van stofzuigerfabrikant Dyson belastingvoordelen als hij naar Groot-Brittannië zou komen en er beademingsapparaten zou produceren.

Er werd James Dyson in het vooruitzicht gesteld dat hij en zijn werknemers geen extra belastingen zouden moeten betalen. Dat blijkt uit sms'jes tussen de twee waarop Britse media, waaronder de openbare omroep BBC, de hand konden leggen. In een sms zegt Johnson dat hij een belastingkwestie zal 'regelen'. In een latere conversatie verzekert de premier dat zijn regering '(hem) zal steunen om te doen wat nodig is.'

Dyson is vooral bekend als producent van zakloze stofzuigers. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend dat het beademingsapparaten zou maken voor de Britse gezondheidsdienst NHS, nadat de autoriteiten een tekort hadden vastgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dyson kreeg een bestelling voor 10.000 apparaten, die later geannuleerd werd.

Volgens een woordvoerder van de Britse regering waren er op de piek van de pandemie gegronde redenen om te vrezen dat er snel een tekort zou zijn aan beademingsapparatuur. 'Zoals de bevolking mag verwachten, deden we alles wat we konden in uitzonderlijke tijden om onze burgers te beschermen en toegang te krijgen tot de juiste medische apparatuur.'

James Dyson reageert dat het 'absurd' is om te suggereren dat de 'dringende correspondentie' iets anders was dan het proberen te 'voldoen aan de regels.'

Dyson werd in 1991 opgericht in Engeland. De fabrikant verhuisde in 2019 naar Singapore. Het luidde toen dat belastingen niet aan de grondslag lagen. Toenmalig CEO Jim Rowan zei dat het bedrijf belastingen zou blijven betalen in Groot-Brittannië.

Er werd James Dyson in het vooruitzicht gesteld dat hij en zijn werknemers geen extra belastingen zouden moeten betalen. Dat blijkt uit sms'jes tussen de twee waarop Britse media, waaronder de openbare omroep BBC, de hand konden leggen. In een sms zegt Johnson dat hij een belastingkwestie zal 'regelen'. In een latere conversatie verzekert de premier dat zijn regering '(hem) zal steunen om te doen wat nodig is.'Dyson is vooral bekend als producent van zakloze stofzuigers. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend dat het beademingsapparaten zou maken voor de Britse gezondheidsdienst NHS, nadat de autoriteiten een tekort hadden vastgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dyson kreeg een bestelling voor 10.000 apparaten, die later geannuleerd werd. Volgens een woordvoerder van de Britse regering waren er op de piek van de pandemie gegronde redenen om te vrezen dat er snel een tekort zou zijn aan beademingsapparatuur. 'Zoals de bevolking mag verwachten, deden we alles wat we konden in uitzonderlijke tijden om onze burgers te beschermen en toegang te krijgen tot de juiste medische apparatuur.' James Dyson reageert dat het 'absurd' is om te suggereren dat de 'dringende correspondentie' iets anders was dan het proberen te 'voldoen aan de regels.' Dyson werd in 1991 opgericht in Engeland. De fabrikant verhuisde in 2019 naar Singapore. Het luidde toen dat belastingen niet aan de grondslag lagen. Toenmalig CEO Jim Rowan zei dat het bedrijf belastingen zou blijven betalen in Groot-Brittannië.