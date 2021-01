De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in haar wekelijkse podcast op zaterdag beloofd dat het aantal vaccinaties in de Bondsrepubliek snel zal toenemen.

'Het is een langzame start geweest', erkent de Duitse bondskanselier Merkel. 'Enkele honderdduizenden mensen zijn ingeënt en dat aantal neemt elke dag toe - de snelheid zal toenemen', zegt ze zaterdag in de podcast.

Bij de aanvang van de vaccinaties was er veel kritiek op de snelheid waarmee de vaccinatiecampagne werd uitgevoerd. Er waren onder meer aanvoerproblemen.

Volgens het Robert Koch Instituut (RKI) hebben ongeveer ruwweg een half miljoen Duitsers de eerste van twee vereiste prikken met het vaccin van Pfizer en BioNTech ontvangen. Er worden in het land zo'n 40.000 mensen per dag ingeënt.

Merkel verwacht binnen enkele maanden dat de Duitse overheid 'in staat is iedereen die dat wil een vaccinatie aan te bieden'.

De gezondheidsautoriteiten meldden zaterdag 24.694 nieuwe coronabesmettingen en 1.083 nieuwe sterfgevallen als gevolg van covid-19. Het totaal aantal dodelijke slachtoffers is opgelopen tot 39.878.

