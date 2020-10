De Britse premier Boris Johnson zegt dat het Verenigd Koninkrijk zich moet voorbereiden op een 'no deal'-scenario. Toch blaast hij de gesprekken niet helemaal op.

Op de Europese top in Brussel zeiden de staatshoofden en regeringsleiders van de EU27 donderdag ongerust te zijn over het gebrek aan vooruitgang in de brexit-onderhandelingen. Ze legden de bal in het kamp van de Britten, die ze vroegen 'de nodige stappen' te zetten. Tegelijk moeten de voorbereidingen op een 'no deal' opgevoerd worden.

In een videoverklaring zegt de Britse premier Johnson vrijdag dat wat hem betreft de Europese Unie 'afstand genomen (heeft) van het idee van een vrijhandelsakkoord zoals de Unie dat met Canada heeft'. Hij ziet op zijn beurt een gebrek aan vooruitgang in Brussel.

Johnson stelde het ultimatum dat er op 15 oktober een akkoord moést zijn. Dat laat hij nu los.

Tenzij de EU haar benadering van de brexit-onderhandelingen 'fundamenteel verandert', gaat Johnson voor de 'Australië-oplossing'. Dat land heeft geen handelsakkoord met de EU, waardoor de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van toepassing zijn. Johnson zou het met andere woorden ook een 'Afghanistan-oplossing' kunnen noemen, zeggen critici.

Johnson noemt het na de top duidelijk dat de EU met het Verenigd Koninkrijk - 'na 45 jaar EU-lidmaatschap' - niet tegen dezelfde voorwaarden wil handel voeren als met Canada. 'Dat is vreemd.'

Noodgedwongen kiest Johnson daarom voor de 'Australië-oplossing', maar hij heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat het VK dat aankan. 'We worden een vrij land dat zijn eigen grenzen en zijn eigen visserijsector kan beheren, en zijn eigen wetten kan maken.'

'Niet tegen elke prijs'

Gevraagd waarom hij niet zegt dat de onderhandelingen afgelopen zijn, zegt Johnson dat hij nog altijd wil luisteren als de EU haar positie ten gronde wijzigt. 'Maar na de top van gisteren en vandaag ziet dat er niet naar uit', zei hij.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen reageerde al dat de EU verder wil blijven werken aan een akkoord, maar niet tegen elke prijs. Zoals gepland zullen hoofdonderhandelaar Michel Barnier en zijn team maandag naar Londen afreizen om verder te onderhandelen, schreef ze op Twitter.

Kortom: er is de afgelopen dagen niet veel veranderd, buiten het feit dat Johnson zijn ultimatum om op 15 oktober een akkoord te moéten hebben nu loslaat.

