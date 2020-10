De Britse premier Boris Johnson zegt dat het Verenigd Koninkrijk zich moet voorbereiden op een 'no deal'-scenario. Na de verklaring van de Europese leiders van donderdag gelooft hij niet dat er nog een handelsakkoord kan gesloten worden met de Europese Unie.

De EU27 zei donderdag ongerust te zijn over het gebrek aan vooruitgang in de brexit-onderhandelingen en legde de bal in het kamp van de Britten, die ze vragen 'de nodige stappen' te zetten.

In een verklaring zegt Britse premier Johnson vrijdag dat wat hem betreft de Europese Unie 'afstand genomen (heeft) van het idee van een vrijhandelsakkoord'.

Hij vindt dat het VK zich moet klaarmaken voor een relatie met de EU zoals Australië die heeft. Dat land heeft geen handelsakkoord met de Unie.

De EU27 zei donderdag ongerust te zijn over het gebrek aan vooruitgang in de brexit-onderhandelingen en legde de bal in het kamp van de Britten, die ze vragen 'de nodige stappen' te zetten. In een verklaring zegt Britse premier Johnson vrijdag dat wat hem betreft de Europese Unie 'afstand genomen (heeft) van het idee van een vrijhandelsakkoord'. Hij vindt dat het VK zich moet klaarmaken voor een relatie met de EU zoals Australië die heeft. Dat land heeft geen handelsakkoord met de Unie.