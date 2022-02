Een woordvoerder van de Hongaarse premier Victor Orban heeft zondag ontkend dat de regeringsleider heeft gehint naar een mogelijk vertrek uit de Europese Unie (EU). Ook de Hongaarse media lijken deze interpretatie te volgen. Wel waarschuwde Orban voor sancties tegen Rusland. Op woensdag doet het Europees Hof uitspraak over rechtsstaatmechanisme van de EU. Volgens dat mechanisme kunnen EU-landen die de principes van de rechtsstaat met de voeten treden minder Europese subsidies krijgen.

Volgens het Duitse persbureau DPA had Orban zaterdag tijdens een toespraak voor aanhangers gezegd dat de Unie 'een heilige oorlog, een jihad' onder het mom van de rechtsstaat voert. Europa moet 'tolerant' zijn ten aanzien van Hongarije, anders kunnen Brussel en Boedapest niet langer hetzelfde pad bewandelen, zo citeerde DPA Orban. Het Duitse persbureau 'had het verkeerd', beklemtoonde Kovacs. 'Ik vraag me af de journalisten van DPA wel luisterden naar dezelfde toespraak (...) als degene die wij zondagmiddag hebben gehoord', voegde hij eraan toe. Volgens de woordvoerder zei Orban het 'tegendeel': 'Wij van onze kant willen de Europese Unie bijeenhouden. De EU heeft een toekomst indien wij bijeen kunnen blijven.'Rechtstaat en subsidiesHet is wellicht geen toeval dat Orban zijn uitspraak deed enkele dagen voor het Europees Hof van Justitie zich woensdagochtend uitspreekt over het nieuwe rechtsstaatmechanisme van de EU, in een zaak die Hongarije en Polen aanhangig hebben gemaakt. Volgens het mechanisme kunnen EU-landen die de principes van de rechtsstaat met de voeten treden minder Europese subsidies krijgen. Volgens Orban moet de Europese Unie verenigd blijven, ondanks de 'culturele vervreemding' die volgens hem ontstaan is. 'Verdraagzaamheid is de enige oplossing. Alleen zo kunnen we op het gezamenlijke pad blijven', zei hij. EU-lidmaatschap wordt verdedigd door bijna 80 procent van de Hongaarse bevolking. Het is niet de eerste keer dat Orban felle kritiek uit op 'de bureaucraten in Brussel', maar hij heeft er nog nooit mee gedreigd de deur van de EU achter zich toe te trekken. Ook in de Hongaarse media is er amper sprake van de DPA-interpretatie. De regeringsvriendelijke krant Magyar Hirlap of het onafhankelijkere Index.hu wijten er geen artikel aan. Zelfs het centrumlinkse Népszava heeft er geen kop over, hoewel ze bijna diametraal tegenover Orban staan als het over Rusland en de EU neerkomt. Let wel, verschillende organisaties hebben vraagtekens rond de teloorgang van de onafhankelijkheid van Hongaarse media. Op 3 april verkiezen de Hongaren een nieuw parlement. Orbans Fidesz is met de verenigde oppositie verwikkeld in een nek-aan-nekrace. Het arrest van het EU-Hof over het Europese rechtsstaatmechanisme wordt zaterdag rechtstreeks uitgezonden via streaming.'Oekraine en vluchtelingenOrban waarschuwde ook voor een mogelijke stroom vluchtelingen uit buurland Oekraïne, moest Rusland effectief tot invasie overgaan. 'Het conflict tussen Rusland en Oekraïne is dringend', zei hij. 'In het belang van Hongarije moet oorlog bovenal vermeden worden.'Hij sprak zich echter ook uit tegen de plannen van de EU om strenge sancties op te leggen aan Moskou als het Oekraïne aanvalt. 'Sancties, punitief beleid, lezingen of enige andere vorm van arrogantie van de kant van de grote machten zijn uitgesloten', zei Orban die misschien wel de nauwste relatie heeft met de Russische president Vladimir Poetin van welke EU-leider dan ook.Sinds Rusland de Krim-regio van Oekraïne in 2014 annexeerde, heeft Orban zich consequent gekant tegen de EU-sancties tegen Moskou, hoewel Hongarije uiteindelijk heeft gestemd om ze te steunen, bericht Radio Free Europe/Radio Liberty.