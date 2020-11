Bijna de helft van de Slovaakse bevolking heeft zich zaterdag laten testen op het coronavirus. Volgens minister van Defensie Jaroslav Nad hebben 2,58 miljoen mensen zich gemeld voor de test. Daarvan hebben er bijna 26.000 positief getest.

Zij moeten in quarantaine, zo schrijft het nieuwsagentschap Reuters.

De autoriteiten in het 5,5 miljoen inwoners tellende EU-land willen dit weekend zoveel mogelijk mensen testen.

Burgers kunnen ook zondag nog gratis terecht bij de duizenden testlocaties die in het hele land zijn geopend. Ze zijn niet verplicht om zich te laten testen, maar degenen die meedoen krijgen wel meer bewegingsvrijheid.

Het is de eerste keer dat een land met de omvang van Slovakije besluit om de hele bevolking te testen. De autoriteiten hopen zo de verspreiding van het virus beter tegen te kunnen gaan. Er komt volgend weekend nog een tweede grote testronde.

Niet alle experts zijn enthousiast over het initiatief. Critici zetten bijvoorbeeld vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de sneltesten die worden gebruikt. Die worden gezien als minder nauwkeurig dan PCR-testen, waarbij monsters geanalyseerd moeten worden in laboratoria.

