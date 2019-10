Een algemene staking uit protest tegen de gevangenisstraffen die het Spaanse Grondwettelijk Hof aan negen separatistische leiders van Catalonië gaf, legde het openbare leven in de regio vrijdag stil.

In Barcelona blokkeerden betogers de toegangen tot de Sagrada Familia. De menigte aan de bekende basiliek van architect Antonio Gaudi riep tot afscheuring van de noordoostelijke regio van Spanje op. De onafgewerkte basiliek meldde later op Twitter dat ze dicht bleef ter wille van de veiligheid van de bezoekers, het personeel en bouwvakkers.

Bij de vijfde opeenvolgende dag van betogingen blokkeerden manifestanten wegen in de regio. Winkels bleven dicht in delen van het stadscentrum van Barcelona. 'Ik heb het nog nooit zo rustig geweten op een weekdag', zei een conciërge in de wijk Eixample.

Tientallen vluchten, vooral van de maatschappijen Iberia en Vueling, werden afgelast op de luchthaven van Barcelona. Veel passagiers waren tot tien uur op voorhand naar de luchthaven Josep Tarradellas-El Prat gegaan, meldde de Spaanse televisie.

Havenarbeiders en werknemers van Seat legden het werk neer en winkels van de Catalaanse supermarktketen Bonpreu bleven dicht.

De treinen reden normaal en in het hoofdstation van Barcelona was de veiligheid opgevoerd. De Spaanse voetbalbond stelde de voor zaterdag geplande wedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona uit vanwege de onrust.

Donderdag hadden betogers vuilnisbakken en ander straatmeubilair in Barcelona in brand gestoken en was het tot botsingen gekomen met de politie.