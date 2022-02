De beslissing van de Poolse minister van Klimaat om de concessie voor de omstreden bruinkoolmijn in Turow met zes jaar verlengen, is in tegenspraak met de geldende Europese wetgeving. Dat zegt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie donderdag.

Over de mijn is al veel inkt gevloeid. Turow bevindt zich op enkele tientallen kilometers van de grens met Tsjechië en het zijn dan ook de autoriteiten van dat buurland van Polen die verzet aangetekend hebben tegen het langer openhouden van de mijn.

In afwachting van de behandeling ten gronde van de zaak had de vicevoorzitter van het Europees Hof van Justitie Polen vorig jaar al bevolen om de ontginning van bruinkool in Turow onmiddellijk te stoppen omdat die een mogelijk negatief effect zou hebben op het grondwaterpeil en op het milieu en de volksgezondheid in Tsjechië. Omdat Polen die beslissing naast zich neerlegt, moet het land een dwangsom van 500.000 euro per dag betalen. De Europese Commissie is al begonnen met het aftrekken van die boete van de Europese subsidies voor Polen.

Intussen loopt de behandeling ten gronde van de zaak door het Europees Hof verder. Advocaat-generaal Priit Pikamäe concludeert nu dat de Poolse klimaatminister in maart 2020 de Europese wetgeving heeft geschonden omdat er geen milieu-effectbeoordeling werd uitgevoerd voor een beslissing over een langere concessie werd genomen. Bovendien bracht Warschau Praag te laat formeel op de hoogte van zijn beslissing, waardoor het zijn verplichting tot 'loyale samenwerking' niet heeft nageleefd.

De conclusie van de advocaat-generaal is slechts indicatief, maar wordt meestal gevolgd door de rechters van het Hof. Een arrest wordt pas over enkele maanden verwacht.

