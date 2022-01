Het lijkt er steeds meer op dat de voormalige Italiaanse leider Silvio Berlusconi (85) zich kandidaat zal stellen bij de presidentsverkiezingen die later deze maand van start gaan in Italië. De rechtse partijen in het land steunen Berlusconi in de strijd om het presidentschap.

Berlusconi heeft vrijdag de steun ontvangen van zijn eigen partij Forza Italia en de uiterst rechtse partijen Lega en de Broeders van Italië. 'Berlusconi heeft de autoriteit en ervaring die het land verdient en Italië verwacht', klinkt het. Ook de centrumrechtse Europese Volkspartij (EPP) zegt zaterdag achter Berlusconi te staan.

De eerste stemronde in de presidentsverkiezingen wordt op 24 januari gehouden. In Italië stemmen de afgevaardigden en senatoren van de twintig regio's wie president wordt.

De linkse partijen zijn tegen een kandidatuur van Berlusconi. 'Hij is een ondenkbare optie', aldus Giuseppe Conte van de Vijfsterrenbeweging (M5S). 'De president van de republiek moet een onaantastbare moraal hebben. Ik denk niet dat Berlusconi die heeft', zei de linkse senator Loredana de Petris.

Berlusconi stond de afgelopen jaren meerdere keren terecht, onder meer op verdenking van omkoping. Hij werd in oktober vorig jaar vrijgesproken van het omkopen van getuigen in een zaak over betaalde seks met een minderjarige op een feestje. Ook in die zaak werd de oud-premier vrijgesproken.

Berlusconi heeft vrijdag de steun ontvangen van zijn eigen partij Forza Italia en de uiterst rechtse partijen Lega en de Broeders van Italië. 'Berlusconi heeft de autoriteit en ervaring die het land verdient en Italië verwacht', klinkt het. Ook de centrumrechtse Europese Volkspartij (EPP) zegt zaterdag achter Berlusconi te staan. De eerste stemronde in de presidentsverkiezingen wordt op 24 januari gehouden. In Italië stemmen de afgevaardigden en senatoren van de twintig regio's wie president wordt. De linkse partijen zijn tegen een kandidatuur van Berlusconi. 'Hij is een ondenkbare optie', aldus Giuseppe Conte van de Vijfsterrenbeweging (M5S). 'De president van de republiek moet een onaantastbare moraal hebben. Ik denk niet dat Berlusconi die heeft', zei de linkse senator Loredana de Petris. Berlusconi stond de afgelopen jaren meerdere keren terecht, onder meer op verdenking van omkoping. Hij werd in oktober vorig jaar vrijgesproken van het omkopen van getuigen in een zaak over betaalde seks met een minderjarige op een feestje. Ook in die zaak werd de oud-premier vrijgesproken.