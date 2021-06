Bij een politieactie in een kraakpand in Berlijn zijn woensdag tientallen agenten gewond geraakt, meldt de politie.

Het gebouw, in het oostelijke stadsdeel Friedrichshain, wordt al jaren bezet door radicale krakers, en is een van de laatste symbolen die nog in handen zijn van de krakersscene in de Duitse hoofdstad. Bij de schermutselingen zijn volgens de politie zestig agenten gewond geraakt.

Voor morgen/donderdag staat om 08;00 uur een brandinspectie gepland door vertegenwoordigers van de eigenaars van het gebouw, maar Berlijnse krakers hadden duidelijk gemaakt dat ze zich hevig zouden verzetten.

De politie had een grootschalige operatie voorbereid en blokkeerde de omgeving woensdagnamiddag. Volgens de eerste schattingen van de politie werden ze aangevallen door een tweehonderdtal oproerkraaiers die hun gezicht verborgen hielden. Er waren ook op drie plaatsen in de bewuste straat, de Rigaer Strasse, barricades opgeworpen en in brand gestoken.

De politie verdedigde op Twitter de operatie. De hulpdiensten en de brandweer werden immers bekogeld met stenen, onder meer vanop de daken. Met het waterkanon werden de brandjes uiteindelijk geblust en met gepantserde voertuigen werden de barricades uit de weg geruimd. In de namiddag werden de daken gecontroleerd.

