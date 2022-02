Ook na de publicatie van het langverwachte Partygate-rapport blijven er berichten binnenkomen over de Britse premier Boris Johnson die zijn opwachting zou hebben gemaakt op lockdownfeestjes in Downing Street.

The Guardian schreef woensdag over een afscheidsfeest in januari 2021, dat door de politie wordt onderzocht en waarbij Johnson ook aanwezig zou zijn geweest. Een andere krant - The Telegraph - verhaalt dan weer onder aanhaling van insiders over de premier die zou zijn gezien op een feestje in zijn eigen woonst in november 2020.

Deze party kwam pas aan het licht door het rapport van topambtenaar Sue Gray. Na de publicatie van het rapport, waarin Gray stelt dat Johnson en Downing Street op verschillende momenten hebben "gefaald in hun leiderschap en oordeel", wordt met veel belangstelling uitgekeken naar hoeveel parlementsleden van de Tories hun wantrouwen jegens Johnson uitspreken. Doen minstens 54 dat, dan volgt er een motie van wantrouwen.

