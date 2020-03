Italië is sinds dinsdagochtend afgesloten van de buitenwereld. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen die vanaf zondagochtend golden voor het hele noorden, gelden nu dus voor het hele land. Zestig miljoen mensen die niet meer mogen doen wat ze normaal doen. Correspondent Angelo van Schaik dus ook niet.

In de buitenwijk waarin ik woon lijkt de situatie redelijk normaal, het is rustiger dan gebruikelijk op straat, maar de meeste winkels zijn gewoon open. Net als de bar en de markt. Mondkapjes zijn er wel veel meer te zien op straat en ook heeft de buurtsupermarkt een doorzichtig zeil opgehangen bij de kassa. Dit om direct contact met klanten zoveel mogelijk te vermijden.

Bevreemdend, zeker in een maatschappij waar de persoonlijke ruimte klein en fysiek contact gebruikelijk is, maar wel begrijpelijk. Ik schuif mijn pak pasta en fles melk onder het zeil door en reken af. Een blauwe latex handschoen pakt mijn bankpas aan en stopt de boodschappen in een plastic tas. Buonasera. 'Het is niet makkelijk om gewoontes te veranderen, maar we móeten ze veranderen en wel nu, ' dat zei de Italiaanse premier Giuseppe Conte maandagavond in een persconferentie die live op televisie werd uitgezonden. 'Io resto a casa', ik blijf thuis, voegde hij er met een ernstig gezicht aan toe.De lichtblauwe achtergrond van de perszaal van Palazzo Chigi is ineens veel minder geruststellend dan anders, de regels die tot dan toe alleen voor Noord-Italië golden gelden nu voor het hele land. We zitten opgesloten, dat is het eerste - beetje onwerkelijke - gevoel. We moeten thuisblijven, tenzij we een goede reden hebben om naar buiten te gaan. We mogen naar ons werk, naar een dokter als dat nodig is en we mogen boodschappen doen. Maar even zomaar met de auto naar oma op Sicilië, dat mag niet. Daarvoor moeten we toestemming vragen en een goede reden hebben en familiebezoek valt daar niet onder. Met vrienden even een biertje pakken of een pizzaatje eten in de stad, is er voorlopig niet bij. Ook een rondje in de binnenstad op de motorino is een bevreemdende en beetje trieste ervaring. Waar Rome normaal bruist van activiteit en gonst van stemmen, talen en mensen, is het nu stil. Heel stil. Lees verder onder de fotoHet Colosseum is gesloten, de Vaticaanse musea ook. Het Babylon aan talen dat je normaal bij het Pantheon of de Trevifontein hoort is verdwenen. Het is slechts het Romeins van de gemeentepolitie dat je hoort, ze staan op elk groot kruispunt en bij alle monumenten. Ze maken duidelijk dat er wel naar de monumenten gekeken mag maar dat je niet te dicht bij elkaar moet staan. Een meter afstand, per favore. Een ijsverkoper bij het Pantheon klaagt aan het totale gebrek aan klanten. 'Er is niemand en dat is de hele dag al zo.' Een duif vliegt de verlaten ijssalon binnen. 'Ah, klanten,' lacht hij. 'Voordeel is wel dat ik vanochtend in twintig minuten op mijn werk was. Normaal doe ik er een uur over.' Veel hotels hebben tijdelijk hun deuren gesloten en ook bij bars en restaurants is er gebrek aan klandizie. 'Met de lunch hadden we zeven couverts,' zegt de eigenaar van 'Pietro al Pantheon, restaurant naast de ijssalon. 'Normaal gesproken zijn dat er tachtig.' De schatting is dat er 80 procent minder toeristen zijn dan normaal en nu verschillende vliegtuigmaatschappijen hun vluchten van en naar Italië gestaakt hebben, is een volledige stilstand dichtbij. Volgens het decreet mogen Pietro en zijn collega's van het ijssalon van 's ochtends zes tot 's namiddags zes open zijn. De overheid gunt de Italiaan zijn dagelijkse koffie en de lunch buiten de deur, maar 's avonds moet er gewoon weer thuis gegeten worden en een aperitivo drinken is al helemaal uit den boze. Op een terras kan niemand de veilige afstand van een meter garanderen, denkt premier Conte. Blijf thuis is het devies.Ook een weekendje de stad uit, de bergen in om een frisse neus te halen of uitwaaien op het strand, is er niet bij. Volgens het decreet mag je niet van de ene provincie naar de andere reizen, zonder uitdrukkelijke reden. We zitten opgesloten en het duurt nog tot 3 april. Bekijk ook een fotoreeks: Italië in lockdown