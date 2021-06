België, Nederland en Luxemburg hebben een verklaring voorbereid tegen de Hongaarse wet die de 'promotie' van homoseksualiteit verbiedt.

'Mensen hebben het recht om te leven zoals ze willen. We zijn toch niet meer in de middeleeuwen?', verklaarde de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn dinsdag voor aanvang van een bijeenkomst met zijn Europese ambtgenoten. De Hongaarse wet is volgens Asselborn 'Europa onwaardig'. De Luxemburger riep de Europese Commissie op om op te treden om de Europese wetten en waarden te doen respecteren. Met België en Nederland stelde hij alvast een verklaring op. 'Het is een verklaring die zich sterk zal uitspreken voor wat wij hebben: de vrijheid om te leven zoals men wil in de Europese Unie'.

Volgens de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, die momenteel het voorzitterschap van de Benelux behartigt, heeft reeds een tiental lidstaten zich achter de verklaring geschaard. Er zijn nog contacten lopende met andere landen. 'Europa is niet à la carte. We hebben verdragen die garanderen dat de EU is gebaseerd op waarden. Deze wet is volledig in strijd met deze waarden', lichtte Wilmès toe.

De Duitse staatssecretaris voor Europese Zaken Michael Roth liet alvast verstaan dat zijn land zich aansluit. De wet 'schendt duidelijk de waarden van de Europese Unie', stelde hij vast. Uit diplomatieke bron kon vernomen worden dat Frankrijk eveneens de verklaring steunt. Ook Ierland is 'heel verontrust'. De wet vormt 'een zeer gevaarlijk moment voor Hongarije, maar ook voor de Europese Unie', zei minister van Europese Zaken Thomas Byrne.

Fake news

Precies een week geleden keurde het Hongaarse parlement een wet goed die de 'promotie' van homoseksualiteit verbiedt. Concreet mogen er, op plaatsen waar minderjarigen aanwezig zijn, geen verwijzingen gemaakt worden naar holebi's en transgenders.

De Europese Commissie onderzoekt momenteel of de wet in strijd is met de Europese wetgeving. De Commissie kan inbreukprocedures lanceren tegen lidstaten die Europese wetten met voeten treden, een procedure die kan leiden tot een zaak bij het Europese Hof van Justitie.

De Hongaarse minister Peter Szijjarto laakte dinsdag in Luxemburg het 'fake news' rond de wet. Die is volgens hem 'niet gericht tegen eender welke gemeenschap in Hongarije, maar enkel tegen pedofielen'. 'De wet zegt niets over de seksuele oriëntatie van volwassenen. Ze stelt enkel dat de seksuele opvoeding van minderjarigen tot de exclusieve bevoegdheid van de ouders behoort. Dat is alles', zei Szijjarto, die erop hamerde dat deze wet tot de nationale bevoegdheden behoort.

