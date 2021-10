De Belgische ambassadeur in Polen is door de Poolse regering geconvoceerd na de toespraak van eerste minister Alexander De Croo in het Europacollege in Brugge. Dat wordt bevestigd aan Knack.

Luc Jacobs, de Belgische ambassadeur in Polen, wordt op het matje geroepen door de Poolse regering. Hij mag het vrijdagnamiddag komen uitleggen op het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken. Aanleiding van het incident is de speech die premier Alexander De Croo (Open VLD) afgelopen woensdag tijdens de openingsceremonie van het Europacollege gaf. Daarin haalde De Croo in niet mis te verstane woorden uit naar de houding van de Poolse regering.

'Wie burgerlijke vrijheden aan banden legt, minderheden verdrukt en de onafhankelijkheid van rechters in het gedrang brengt, is geen democraat', zei De Croo. 'De recente aanval op het Europese Hof van Justitie onaanvaardbaar. Wie de basisregels van de liberale democratie niet respecteert, ondermijnt elk vertrouwen tussen Europeanen. Aan diegenen die brandinterviews geven en in de Financial Times "de Derde Wereldoorlog' uitroepen (De Croo verwijst naar Pools premier Mateusz Morawiecki, nvdr.), zeg ik: u speelt met vuur', ging het verder.

'De boodschap was klaar en duidelijk en het is goed dat ze is aangekomen in Warschau', valt te horen in regeringskringen. Op de laatste vergadering van ministers van Europese zaken hebben de Beneluxlanden zich onder het Belgisch voorzitterschap ook tegen Polen uitgesproken. 'Naar onze mening moet snel en doortastend worden opgetreden tegen systemische bedreigingen van de rechtsstaat in verschillende lidstaten', aldus minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR).

